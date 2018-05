"Mamy do czynienia z liderami mocno nieprzewidywalnymi"

To miał być szczyt, który przejdzie do historii i który sprawi, że Donald Trump stanie się prawdziwym mężem stanu. Mało tego - mówiło się nawet, że za doprowadzenie do pokoju na Półwyspie Koreańskim amerykański prezydent powinien dostać pokojowego Nobla. Bo żadne dotychczasowe próby doprowadzenia do rozejmu na Półwyspie nie przyniosły rezultatów. A takich prób było wiele. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

