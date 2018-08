7-letnia dziewczynka straciła nogę, ale nie przestała tańczyć. Wygrywa konkursy

Madryt i Berlin osiągnęły porozumienie w sprawie odsyłania z niemieckich granic do Hiszpanii migrantów, którzy złożyli już wniosek o azyl w tym kraju. To o tyle ważne, że to właśnie Hiszpania zmaga się teraz z największą falą nielegalnych imigrantów. Tylko w ostatni weekend na Morzu Śródziemnym hiszpańska straż przybrzeżna uratowała 400 osób, które zupełnie nieprzystosowanymi do tego i przeładowanymi łodziami usiłowały przedostać się z Afryki Północnej do południowej Europy. Do końca lipca do Hiszpanii trafiło więcej migrantów niż przez cały rok 2017. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»