"Wyszliśmy na ulice z tak wielką nadzieją, myśląc, że zmienimy historię. Ale historia się nie zmieniła"

Protestowało 300 miast, władze się bały. "Wiedziałem, że te demonstracje to jedna wielka beczka prochu" Plac Tiananmen zwany również placem Niebiańskiego Spokoju to miejsce, które było świadkiem...

Potrzebna była tylko iskra, bo nastroje społeczne już od dłuższego czasu były złe.

- Wszyscy pragnęliśmy wolności. Autorytarne rządy Partii Komunistycznej nam nie odpowiadały. Tylko czekaliśmy na okazję, żeby wyjść na ulice - opowiada Wei Jingsheng, chiński dysydent.

W połowie kwietnia 1989 roku niespodziewanie zmarł Hu Yaobang, komunistyczny działacz, ale zwolennik reform i liberalizacji życia społecznego. Chińscy studenci zgromadzili się na Placu Tiananmen, by uczcić jego pamięć. Część z nich została na dłużej i w ciągu kolejnych dni zaczęła się lepiej organizować. Pojawiły się postulaty demokratyzacji, walki z korupcją i nepotyzmem, studenci żądali wolności słowa.

- W tamtym czasie przy władzy pozostawali starzy członkowie Komunistycznej Partii Chin. Dobrze wiedzieli, że celem protestów nie jest jedynie walka z korupcją. Demonstrujący chcieli obalenia komunistycznych władz, tak jak się to stało w Związku Radzieckim i we wschodniej Europie - dodaje Wei Jingsheng.

13 maja studenci rozpoczęli strajk głodowy. Do ich protestów przyłączyli się zwykli mieszkańcy, a nawet urzędnicy partyjni niższego szczebla i niektórzy policjanci. W kulminacyjnym momencie na Placu Tiananmen demonstrowało aż milion osób.

- To było niezwykłe, bo na ulice wyszły tysiące, tysiące ludzi domagających się demokracji i to w największym komunistycznym kraju na świecie. Czułem, że to musi eksplodować - mówi Jeff Widener, były fotoreporter AP, który relacjonował protesty.

"Moje serce stanęło"

"Gorliwie upominamy chińskie władze, by stawiły czoło historycznemu błędowi" Chiny muszą okazać "szczery żal" za krwawą rozprawę z prodemokratycznymi protestami na Placu... W politbiurze trwały dyskusje o tym, jak rozprawić się demonstrującymi. Ostatecznie wygrała opcja siłowa, która była forsowana przez najbardziej konserwatywną część partii. 20 maja władze wprowadziły stan wojenny, a do Pekinu oddelegowano ponad ćwierć miliona żołnierzy.

- Miałem swoją poranną rutynę. Wstawałem i z samego rana jechałem na rowerze na Plac Tiananmen. Był tam już, postawiony przez protestujących, pomnik "Bogini Demokracji". Stał naprzeciwko ogromnego portretu Mao. Demokracja twarzą w twarz z komunizmem - opowiada Jeff Widener.

Dziesięciometrowa "Bogini Demokracji" stała na Placu Tiananmen tylko kilka dni. 3 czerwca komunistyczne władze w porozumieniu z wojskiem wydały zgodę na użycie wobec protestujących siły. W telewizji emitowano apele, by mieszkańcy zostali w domach, ale bez skutku. Wieczorem 3 czerwca padły pierwsze strzały. Najpierw ostrzegawcze, w powietrze. Jednak bardzo szybko lufy karabinów skierowano wprost na protestujących. Przed północą były już pierwsze ofiary śmiertelne.

- Stali na początku jednej z ulic i stamtąd strzelali w kierunku protestujących. Moje serce stanęło. Patrzyłem na żołnierzy myśląc: "Co wy robicie? Przecież to nie jest wojna w Wietnamie. To wasza stolica!" - wspomina Dong Shengkun, jeden z protestujących.

"Historia się nie zmieniła"

"To był sygnał, że władza pęka" Kiedy zaczęły się rozmowy Okrągłego Stołu, to nagle ZOMO przestało pojawiać się na tych naszych... - Rannych wieźli do szpitala. Na ostrym dyżurze lekarze i pielęgniarki, tylko rzucając okiem na pacjenta, krzyczeli: "ten jeszcze żyje, a ten już umarł". Sam w tylko jednym szpitalu widziałem dziesiątki ciał. Centrum Pekinu było oblężone. Doszło tam do masakry. Nie można tego inaczej opisać - mówi Wu'er Kaixi, uczestnik protestów na Placu Tiananmen.

Na ulice Pekinu wyjechały wozy opancerzone. Przez lata chińskie władze utrzymywały, że w czasie protestów na Placu Tiananmen nikt nie zginął. To retoryczny wybieg, bo walki rzeczywiście toczyły się głównie na okolicznych ulicach. Według różnych szacunków ofiar były setki lub tysiące.

- W 1989 roku byliśmy młodzi. Wyszliśmy na ulice z tak wielką nadzieją, myśląc, że zmienimy historię. Ale historia się nie zmieniła. Nie dla mojego kraju - uważa Rowena Xiaoging, uczestniczka protestów.

Po masakrze nie było szans na odwilż. Ruszyła fala terroru i represji. Tysiące Chińczyków trafiły do więzień. Wielu usłyszało wyrok śmierci. Do dziś relacje o wydarzeniach z Placu Tiananmen są w Chinach najgorliwiej cenzurowane.

Autor: Joanna Stempień / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS