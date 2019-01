Wyjątkowa aukcja dla WOŚP. Popłyń szukać wiślanych skarbów

GRUPA TVN JEST GOSPODARZEM I PARTNEREM 27. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Wilki morskie z Warszawy zapraszają na rejs drewnianą szkutą w Polsce - zbudowaną "bez żadnej chemii", z wykorzystaniem m.in. tzw. krzywulców, czyli specjalnie wyselekcjonowanych gałęzi o odpowiednim zakrzywieniu.

Ekipa pasjonatów stworzyła własnymi rękami tradycyjną szkutę w około pół roku. Połączenie naturalnych składników takich jak: drewno, liny konopne, olej lniany i dziegieć, a także wiedza fachowca dało w efekcie unikatową, wzorowaną na XV-wiecznych szkutach, łódź. Swoją radością ze zrealizowanego projektu entuzjaści szkutnictwa chcą podzielić się z innymi, wspierając po raz kolejny 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Osoba, która wygra aukcję, ustala w sezonie wiosenno-letnim termin rejsu (od 1 maja do 30 września). Może na niego zaprosić do 10 osób.

Wiślana przygoda

Amatorzy żeglarskiej przygody postawili na szkutę, bo - jak mówią - jest po prostu wyjątkowa, a żegluga śródlądowa umożliwia im oraz ich gościom eksplorację dzikiej przyrody.

Właściciele tej wyjątkowej łodzi proponują rejs po historycznym mikroregionie "Urzecze" w poszukiwaniu zaginionych skarbów, pięknych wysp i mocnych wrażeń.

Co więcej – jak podkreślają entuzjaści rzecznej żeglugi – wygrani będą mieli okazję, by wraz z załogą przy grillu i ognisku "śpiewać najpiękniejsze piosenki świata" przy akompaniamencie gitary barda rzecznego Adama.

27. Finał WOŚP

Orkiestra gra 13 stycznia 2019 r. w całej Polsce oraz kilkudziesięciu miejscach na świecie. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce. Powstała w 1993 roku - od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy, za które kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny i przekazuje go szpitalom. W ciągu 26 lat Fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie szpitali ponad 951 mln złotych. Celem 27. Finału WOŚP jest pozyskanie środków "dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych". Partnerem i gospodarzem 27. Finału WOŚP jest Grupa TVN.

