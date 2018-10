Pół godziny resuscytacji - i rekord pobity. Już wiadomo, dla kogo tym razem zagra WOŚP

Wielki Mecz TVN kontra WOŚP. Wygrały przede wszystkim dzieci Drużyna TVN kontra drużyna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielki Mecz na stadionie Legii...

Do udziału w biciu rekordu w jednoczesnej resuscytacji zostały zaproszone m.in. szkoły biorące udział w prowadzonym przez Fundację programie edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Ratować". Do bicia rekordu przystąpiły też jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i instytucje z całej Polski. - Dziękujemy, że jesteście z nami! - krzyczał do mikrofonu Jurek Owsiak.

Bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji Fundacja WOŚP organizuje co roku w czasie Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Ale była to też okazja do tego, by poinformować o rozpoczęciu przygotowań do Finału. Ruszyła już rejestracja sztabów Orkiestry. - Finał WOŚP - zapowiedział Jurek Owsiak - tradycyjnie będzie widowiskowy, transmitowany w na kanałach Grupy TVN oraz w internecie.

W tym roku Orkiestra zbiera na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Takich, w których można dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. Dlatego - jak zapowiedział Jurek Owsiak, Fundacja skupi się na diagnostyce specjalistycznej - zwłaszcza obrazowej, radiologicznej oraz laboratoryjnej.

- Cały czas mam wrażenie, że dla polskich szpitali chcących rozwijać swoje możliwości Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest ostatnią deską ratunku - mówi Jurek Owsiak.

Po dotychczasowych rekordowych Finałach Fundacja kupiła wiele tysięcy urządzeń dla oddziałów pediatrycznych oraz podstawowych oddziałów neonatologicznych w całej Polsce. - Przez ten czas jednak dostawaliśmy coraz większą ilość próśb o pomoc, często błagalnych, z oddziałów specjalistycznych - informuje Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych Orkiestry. - Braki dotyczą tych najnowocześniejszych, a zarazem najdroższych urządzeń, na których zakup nie zawsze stać jest samorząd, a środki pozyskane w ramach dotacji unijnych wykorzystywane są na "łatanie" bardziej istotnych potrzeb.

Jak dodaje Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, w medycynie, a zwłaszcza w diagnostyce, dokonał się na świecie znaczący postęp. - Na rynek trafiają coraz to nowsze, bardzo drogie urządzenia, które zarazem oferują kosmiczne możliwości diagnozy i szybkości w podejmowaniu leczenia. Kupując taki właśnie sprzęt mamy możliwość po raz kolejny podnieść poziom opieki nad chorymi dziećmi w Polsce. Dlatego Zarząd Fundacji zdecydował, że celem 27. Finału WOŚP będzie zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych - poinformowała.

W tym roku studio główne podczas Finału WOŚP mieścić się będzie na Placu Defilad w Warszawie, przy Pałacu Kultury i Nauki. Tuż obok stanie scena, na której odbędzie się centralny koncert z największymi polskimi gwiazdami. Tego dnia w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie odbędą się setki imprez, koncertów, happeningów i wydarzeń. - Dzień Finału WOŚP będzie dniem pełnym energii, radości, karnawału i zabawy - zapowiedział Owsiak.

