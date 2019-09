Jednej nocy dwa razy został zatrzymany za prowadzenie pod wpływem alkoholu

Codziennie i to tylko we Wrocławiu dochodzi do trzech, czterech wypadków osób, które poruszają się na elektrycznych hulajnogach. Wypadek, do którego doszło w czwartkowy poranek, zakończył się tragicznie. 25-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Policja na razie nie wskazuje winnego, ale to tylko kwestia czasu, bo w miejscu, w którym doszło do potrącenia, znajdują się kamery. Więcej na ten temat w materiale Roberta Jałochy w "Faktach" TVN o 19:00.

»