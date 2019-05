Zawstydziła drogowców dmuchanym flamingiem

Artykuł 212 Kodeksu karnego, który dotyczy pomówień, miał zostać znowelizowany. Sejm w ubiegłym tygodniu przyjął ustawę, która dodaje do tego artykułu paragraf zakładający karę do roku więzienia również za "tworzenie fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłanianie innych osób do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią". Jednak z powodu krytyki resort chce się wycofać z tej poprawki. - Ministerstwo sprawiedliwości nie podziela krytycznych uwag w dyskusji po uchwaleniu art. 212 Kodeksu karnego, ale wycofuje się ze zmiany - oświadczył Zbigniew Ziobro. Poprawka ma zostać wykreślona przez Senat. Więcej na ten temat dziś w "Faktach" TVN o godzinie 19:00.

