Napisał esej na temat swojego opowiadania. Nauczycielka postawiła tróję

W ostatnich miesiącach wybrany przez PiS sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jarosław Wyrembak kilkukrotnie kierował pisma do prezes Julii Przyłębskiej i innych sędziów TK. W jednym z nich, do którego dotarła TVN24, stawia pytania o "nieoficjalne spotkania z Prezesem Rady Ministrów w konspiracji przed wieloma Sędziami Trybunału", namawianie do udziału w spotkaniu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim i do podpisywania się pod listami poparcia dla prezes Trybunału Konstytucyjnego, i o dyskredytowanie wszelkich zarzutów podnoszonych wobec jej praktyk. Więcej na ten temat dziś w "Faktach" TVN o godzinie 19:00.

