Miał wybitą szybę, nerwowo pytał o drogę. Niedyskretny złodziej wpadł

Kierował się dobrymi intencjami, ale użył niewłaściwej formy - uważa kuria. Chodzi o list, podpisany przez proboszcza parafii świętego Wojciecha w Białymstoku, do części wiernych. List wzywał do uregulowania zaległości w "dobrowolnych ofiarach", sięgających nawet kilkuset złotych - i to nie spodobało się części wiernych. Padały argumenty, że "co łaska" stało się skalkulowanym nakazem. Parafialnym pismem zajęła się policja, a czynności prowadzone są "w kierunku usiłowania oszustwa". Więcej o tej sprawie w "Faktach" TVN o 19:00.

