Kupił bilet, by pożegnać żonę. Został za to aresztowany

We wtorek Koalicja Obywatelska ogłosiła, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest "jedynką" w Warszawie i kandydatką na premiera. Podobno celowo ogłoszono to tak późno, by postawić prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - "jedynkę" PiS w Warszawie - przed faktem dokonanym. Mateusz Morawiecki skomentował to krótko: Pan Grzegorz Schetyna zrejterował przed prezesem Jarosławem Kaczyńskim.

