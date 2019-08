Chciał nagrać poradnik, jak przetrwać w lesie. Musieli go ratować strażacy

Rząd planuje zbudować przy pomocy wojska most pontonowy pod rurociąg. W ten sposób ścieki z lewobrzeżnej Warszawy mają być transportowane do oczyszczalni ścieków Czajka po drugiej stronie Wisły. Od wtorku Warszawa ma problem z kolektorami, dzięki którym ścieki trafiały do oczyszczalni Czajka tunelem pod Wisłą. Więcej na ten temat dziś w "Faktach" TVN o godzinie 19:00.

