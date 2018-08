Dziecko wyrzuciło przez okno gumę do żucia. Skończyło złamaną ręką taty

Czas na prawdę, czas pokazać to, co dotychczas było skrzętnie skrywane. Katarzyna Dacyszyn to łódzka modelka i projektantka przez 11 lat nękana przez stalkera. Gdy wreszcie doprowadziła go przed sąd - ten na sądowym korytarzu oblał ją kwasem siarkowym. Niemal zabił. Teraz modelka udział w kampanii Fake Off fotografki Dominiki Cudy - kampanii, która ma walczyć z wyretuszowanym obrazem piękna, pokazywać normalność i niedoskonałości. Więcej w "Faktach" o 19:00.

